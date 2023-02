Marcelo Vieira pone fin a su etapa en el Olympiacos de Grecia

Grecia.– El defensa brasileño Marcelo ha rescindido su contrato con Olympiacos después de negociaciones con la cúpula del equipo ateniense, informan medios locales.

Tan solo cinco meses tras su adquisición por el campeón de Grecia, el lateral brasileño de 34 años ya no será parte del equipo.

Durante este período el exfutbolista del Real Madrid jugó 332 minutos en 10 partidos y metió tres goles.

Según el portal griego Sport24.gr, Marcelo tiene una oferta de otro equipo, que lo cubre tanto competitiva como económicamente, aunque no se especifica cuál es este club.

Si bien su adquisición al Real Madrid en septiembre provocó una ola de entusiasmo entre los hinchas del equipo -unos 25.000 acudieron a su fiesta de bienvenida en el estadio Karaiskakis-, el brasileño no pudo encontrar un hueco en el lateral izquierdo ni con Carlos Corberán, ni con Míchel González, actual técnico del club.

El contrato que había firmado era para un año, con posibilidad de extensión para otro más más.

El equipo del Pireo, el puerto de Atenas, es el club más grande de Grecia, y en los últimos diez años ha ganado ocho veces la liga griega y tres veces la Copa de Grecia, periodo en el que solo ha faltado tres veces en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Actualmente está en el tercer puesto de la liga helan, detrás del Panathinaikos y AEK.

“He vivido momentos inolvidables en Grecia, donde me acogieron calurosamente en un nuevo hogar, no sólo para mí, sino también para mi familia. El Pireo y su gente tienen todo mi corazón y esta no será mi última vez en este increíble país”, expresa Marcelo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Sólo puedo expresar mi gratitud por vestir la camiseta del Olympiacos. Aunque la estancia haya sido breve, la experiencia y los amigos que he hecho quedarán marcados para siempre en mi vida. Hoy me despido pero dejo mi afecto y respeto al presidente, a mis compañeros de equipo, a todos los empleados y aficionados del club. Deseo al Olympiacos un futuro lleno de éxitos”, apunta el brasileño.