Más de la mitad de los países sufrirán “alto o máximo” riesgo por brotes de sarampión este 2024: OMS

Rusia.- La madre del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, exigió el martes al presidente ruso, Vladímir Putin, que le entregue el cuerpo de su hijo, muerto el pasado viernes en una prisión ártica, “para poder enterrarlo como Dios manda“.

La progenitora añadió: “Exijo que me entreguen inmediatamente el cuerpo de Alexéi para poder enterrarlo como Dios manda”.

“Es el quinto día que no puedo verlo, no me entregan su cuerpo e incluso no me dicen donde se encuentra”, señaló.