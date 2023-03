Más de una semana sin clases en Telesecundaria de Veracruz puerto

Veracruz, Ver.- Debido a falta de personal desde hace más de una semana, alumnos de la telesecundaria «Ricardo Flores Magón» en la colonia Miguel Hidalgo han dejado de recibir sus clases.

Aproximadamente 16 jóvenes que cursan el tercer grado son los afectados por la falta de docentes; se estima que el número de jóvenes sin clases pueda aumentar, pues les informaron que en próximos días otra maestra deberá ausentarse.

«Esperamos, eso fue el día jueves, el día viernes hay consejo tectinco como cada fin de mes, no tienen clase los alumnos y el lunes se presentan los alumnos desconcertados y siempre sencillamente sin previo aviso porque ni siquiera estaba presente el director solamente los reparten a los demás grupos.

«Los alumnos se sienten de cierta manera confundido, más porque a las maestras que los estaban atendiendo pues no les están dando la misma atención que a su propio grupo, porque al final de cuentas no están en el mismo tema no van a la par», manifestó la doctora Nallely Monserrat Moscoso, madre de uno de los alumnos afectados.