Messi sale de la cancha y aficionados abandonan el estadio

Veracruz.- La trágica muerte del joven trabajador Jonathan L.S. ha provocado gran consternación entre familiares y amigos de quien perdiera la vida este lunes 24 de julio mientras laboraba al interior del recinto portuario de la ciudad de Veracruz.

Una de sus amigas, identificada como Jacqueline Ruiz expresó a través de su cuenta de Facebook su incredulidad ante el deceso del joven egresado del Instituto Tecnológico de Tierra Blanca (ITTB), a quien le dedicó un sentido mensaje al ahora occiso, quien cumplía años el mismo día del accidente que acabó con su vida.

«No puedo creer cómo es que tus ojos se cerraron para siempre, en días así es cuándo me cuestiono el por qué a la gente buena ¿Por qué a ti? Realmente me siento tan mal por no poder despedirme de ti, y aunque tal vez no será lo mismo te prometo que la distancia no será impedimento para despedirte, mira hasta dónde te fuiste a festejar tu cumpleaños, hasta el cielo caray, sigo en shock aún no asimilo que ya no estés en este plano terrenal», escribió la joven.