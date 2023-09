Metro CDMX amplía su horario de servicio con motivo de los festejos patrios

Ciudad de México.- El exsenador morenista Ricardo Monreal se bajó de la contienda por la candidatura de la Cuarta Transformación a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Asó lo detalló Monreal Ávila y aliados en entrevista para Radio Fórmula con Óscar Mario Beteta, donde apuntó que Claudia Sheinbaum, coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación para las elecciones de 2024, ya tomó la decisión sobre quién será el candidato a la CDMX.

«Estoy consciente que la correlación de fuerzas en la toma de decisiones cambió a partir del jueves con el traslado, la entrega del bastón de mando simbólico, cambió la toma de decisiones. Creo que la decisión ya la tomó la doctora Claudia (Sheinbaum) y no creo que esté ahí en esa posición”, indicó.

“(Además) se va a repetir el fenómeno. Gran parte de la gente por qué tendría que votar por mí si me sentían alejado del presidente de la República, y yo tuve dos años quizá discursivamente alejado de él por mi posición personal, por mi independencia, por mi criterio sobre la Constitución y la defensa férrea de la Constitución me alejó del presidente, y porque no acepté en su momento ser el responsable de la debacle electoral del 2021. Eso me alejó del presidente, lo digo con toda responsabilidad y me alejó también de la base de Morena”, puntualizó.