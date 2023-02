Mexicanos al grito del INE muestran el «músculo»; miles abarrotan calles

Ciudad de México.– Al grito de «El INE no se toca», este domingo cientos de miles de ciudadanos abarrotaron el zócalo de la Ciudad de México, las principales plazas en más de cien ciudades, desde Chihuahua hasta Quintana Roo, así como en Madrid, Ginebra y París.

En México, la concentración inició desde las 9 de la mañana y el acto cívico comenzó a las 11:00 horas.

Cabe destacar que el zócalo tiene una capacidad estimada de 280 mil personas, sin embargo calles adyacentes como 20 de Noviembre, Madero, 5 de Mayo e Ignacio Ramírez también estuvieron saturadas, por lo cual, cálculos conservadores estiman cerca de medio millón de personas concentradas.

“¡Mi voto no se plagia!”, “¡Mi voto no se toca!”, “¡A eso vine, a defender al INE!”, “¡No somos uno, no somos 100, pinche gobierno, cuéntanos bien!”, son algunas de las frases que se han pronunciado en contra del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.