México alcanzó en las últimas 24 horas 21 mil 363 casos y 133 muertes por Covid-19

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México va a la vanguardia y pone el ejemplo a nivel mundial en el combate contra la inflación.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que las medidas del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), implementadas por su Gobierno hace dos meses y medio, fueron tomadas a tiempo.

“Con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Acuérdense ustedes y debemos todos recordar, no olvidar, que apenas en el Gobierno anterior, y era la mentalidad que prevalecía, había gasolizanos“, declaró.

“También decidimos no aumentos de impuestos, porque además de que el aumento del impuesto incrementa los precios se aprovechan algunos distribuidores, no todos, y si hay un aumento de impuesto del 5 por ciento, ellos aprovechan para incrementar el precio de sus mercancías en 1o ó 15 por ciento”, dijo.

«Aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia, en lo que sucede en el mundo, los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca la inflación en México es menor a la de EE.UU. y menor a la de Europa. Nuestro peso es fuerte, no se ha devaluado, y ha resistido”, agregó.

El mandatario mexicano contó que algunos distribuidores lo buscaban al final de año para confirmar si el Gobierno Federal iba a aumentar los precios de algunos productos.

“Cada fin de año, cuando se va a aprobar la Ley de Ingresos, ahora hasta me buscan para decir ‘y no va a haber aumento en el precio de los refrescos, y no va a haber aumento en el precio del tabaco, de la cerveza; no va a haber aumento en el precio de otras mercancías’, y no, ‘no va a haber, para que no tengas el pretexto de abusar’”, indicó.

“Es una anécdota pero es lo que tenemos que estar haciendo. Desde luego estas medidas antiinflacionarias son heterodoxas, no las aplican los neoliberales, ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular y a nosotros sí, porque la inflación es un impuesto que afecta a los trabajadores, a los pobres y tenemos que cuidar que no haya inflación, afortunadamente lo estamos logrando”, subrayó.

Este lunes, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apuntó que si no se hubiera implementado el plan contra la inflación del Gobierno de México, en este momento el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) sería de 10.7 por ciento, y no en 8.16 por ciento, como actualmente registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se apuntó que el Gobierno Federal ha contribuido al control de la inflación con un total de 576 mil 624 millones de pesos, distribuidos en cuatro rubros: seguridad alimentaria, subsidio a la electricidad, a la gasolina, además del congelamiento de cuotas en la carretera.

Con información de López-Dóriga Digital