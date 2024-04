Miguel Ángel Cristiani – El debate no convenció

Se puede no estar de acuerdo con el presidente AMLO, cuando apapacha y mantiene relaciones con países donde el comunismo impera y la libertades son nulas: Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, etc., pero lo que no se puede estar de acuerdo, con todo y que el presidente comenzó la provocación, es que Ecuador irrumpa en la Embajada mexicana como criminales asaltantes, violando todos los protocolos mundiales en asuntos de asilo y la territorialidad de la embajada mexicana. Ni en los peores tiempos de Pinochet, cuando un golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, hizo que la embajada mexicana tuviera momentos gloriosos, cuando Gonzalo Martínez Corbalá (1928-2017) era embajador y, al otro día del golpe, selló la embajada, que tenía cientos de asilados. Contó el extraordinario periodista, Manuel Mejido (1933-2021), paisano originario de Tierra Blanca, en el afamado diario Excélsior, el heroísmo del embajador, similar al de ayer en Ecuador, cuando Roberto Canseco, que fungía al frente de la embajada, intentó detener la camioneta de los militares y fue jalado y tirado al suelo por otro militar, violando todos los protocolos de Viena. Dijo: “A riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así. Estoy muy preocupado porque puedan matarlo [a Glas]. No hay ningún fundamento para hacer esto. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la Embajada”. Martínez Corbalá actuó igual, cierta vez llegaron unos militares a la Embajada de México en Chile y Corbalá salió con la bandera mexicana y solo les dijo: “Entrarán y pasarán, pero sobre mi cadáver”. No entraron. Así ahora. No es la primera vez que se rompen relaciones con otros países. Un día López Portillo rompió con el gobierno nicaragüense de Anastasio Somoza. México contra Rusia en 1930, cuando éramos anticomunistas. México y España no tenían relaciones, pero Echeverría un día todo enojao, bajó del avión de Iberia a los españoles y mexicanos que iban a Madrid, chulona mía, y decretó un embargo comercial. Luego llegaría López Portillo a reanudarlas. Toda la oposición mexicana apoyó al presidente AMLO, eso es bueno.

LIBERTAD DE VIRIDIANA

Un día, la exalcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, que había sido política opositora partidista y estaba siendo invitada por otra fuerza a contender, fue detenida por órdenes del gobernador Cuitláhuac, ella y algunos cafetaleros, por cosas que nunca se les comprobaron. Estuvo en la cárcel de Pacho Viejo, porque ahora es fácil detener a alguien y es fácil inventarle un delito y es más fácil que te den prisión preventiva, la nueva modalidad de detener a los opositores, como el dantista y monrealista, José Manuel del Rio Virgen, que estuvo encarcelado casi seis meses, al igual que Tito Delfín Cano, dos años; Rogelio Franco Castán, perredista que había sido secretario de Gobierno, a ese le fijaron la de ‘ultrajes a la autoridad’, el pagó más tiempo encarcelado dos año cinco meses, y muchísimos más, que se necesitarían muchos espacios para nombrarlos, no caben en una cuartilla. Ahora el gobierno va sobre la jueza Angélica Sánchez Hernández, candidata dantista de MC al Senado, la han llamado a declarar. Un calambre más. Viridiana estuvo cuatro meses presa, inocente como Rosario Robles, aunque aquella mujer estuvo más tiempo, tres años. Pero a toda capillita le llega su fiestecita. Después de una persecución política, la exalcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, quedó en total libertad de esa acusación infundada. Al final se hizo justicia. Y nadie repara el daño en este estado veracruzano donde se encarcela a los opositores. Libre como el viento. Y esos carniceros de hoy, según la máxima, quizá si sean las reses del mañana, porque si pierden la elección saldrán por piernas hasta Madagascar o algún país que no tenga tratado de extradición. Israel no, porque allí no quieren a este gobierno.

Esta es opinión personal del columnista

