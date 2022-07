Miguel Ángel Cristiani – La Reforma Electoral de AMLO

TRAS LA VERDAD

El diputado federal por Morena Ignacio Mier y coordinador de la bancada en la Legislatura Federal, denunció ante la FGR a su paisano el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, a Santiago Nieto y al senador Alejandro Armenta, por diversos delitos del fuero federal.

La respuesta del gobernador poblano no se hizo esperar, descalificando los dichos de la denuncia del diputado federal Mier, al quien, con el afán de “agraviarlo”, dijo que era priista y aquel no “era Morena”; que carece de información y no se dedica a filtrar información. Vaya ofensa tan grave, el mismo Barbosa antes de ser perredista y morenista fue priista ¿Acaso Mier ignora que Morena se formó gracias a los priistas que buscaron refugio en nuevas siglas de partido? Nada nuevo entre traidores.

Mier se duele de la investigación que entonces llevó a cabo la UIF, a cargo de Santiago Nieto, por el delito de lavado de dinero y por la filtración de la información a los medios de comunicación.

El espectáculo se da a unas horas de la reunión de AMLO con Joe Biden. Parece que aprovechan la ocasión de la salida al extranjero del presidente López ¿O fue acuerdo previo para distraer a los mexicanos?

Lo cierto que saltan entre los militantes de Morena, acusaciones de corrupción y abusos a los que están acostumbrados. Nada nuevo, lo interesante y escandaloso es que lo hacen público sin rubor. En este caso Mier quiere ser el abanderado de Morena para el 2024 y suceder en la silla del gobierno de Puebla a Miguel Barbosa y este no apetece a Mier. Las luchas intestinas por seguir en el poder.

Santiago Nieto, hace rato que fue despedido de su función de investigador y difusor de información confidencial en la UIF, sigue figurando en los medios de comunicación. Ahora dedicado más a la academia y a pronunciar discursos (en campaña), pero la cauda de problemas que deja por su paso lo arrastran a los problemas. Precisamente fue Santiago Nieto quien en su momento “coló” la investigación que hacían en la UIF en contra de Mier, por eso revira el diputado federal en contra d Santiago.

Santiago Nieto va a todas, no pierde la oportunidad de seguir en primera línea a pesar de estar en la banca. Desde que fue despedido de la FEPADE por difundir información confidencial, no ha dejado esa práctica; razón por la cual, ahora que el gobierno de AMLO investiga a Enrique Peña, de inmediato concedió entrevista para dar a conocer que él investigaba a Peña Nieto, restándole así los créditos al protagónico izquierdoso de Pablo Gómez, vividor del presupuesto público desde 1968.

Al “salpicadero” de los morenistas hay que agregar la persecución política y penal en contra de Alejandro Moreno, a quien quieren fuera de la arena de combate para doblegar a otros, así conseguir votos para las reformas de AMLO y quebrar la Alianza Va Por México. Alianza que, según los encuestólogos, si hoy fuesen las elecciones en la Ciudad de México le arrebatarían el poder a Morena. Luchas sin vergüenza y sin tregua, de por medio la Fiscalía para golpear.

El problema que tiene el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, está en que, AMLO es quien controla la FGR no el corrupto de Alejandro Gertz Manero, también acusado por actos semejantes de abuso de poder, tráfico de influencias y denunciado por otro exfuncionario de la 4T, Julio Sherer. Ni a cuál irle, todos son del mismo grupo. Luego entonces, será AMLO quien decida si procede o no la acusación. Seguramente es otro acto de los bufones para distraer a los mexicanos.

¿Recuerdan las denuncias penales presentadas por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en contra de todos los legisladores de oposición por no votar a favor la iniciativa de AMLO sobre la reforma eléctrica? ¿O aquella presentada en contra de los consejeros del INE? Belicosos y mal intencionados los morenistas, nuevamente aparece la Fiscalía.

Las fiscalías juegan un papel importante en la política hoy en día. Ahí está en caso de Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, quien negó orden para citar a Florencia Serranía para que declare sobre el grado de responsabilidad que le corresponde en la causa que ocasionó 26 murtos y un centenar de heridos, por la falta de mantenimiento de la Línea 12 del Metro. Protección descarada a la presunta responsable de la comisión de varios delitos.

Nunca como ahora los políticos pretenden resolver los problemas por la vía de denuncias penales para probar quién es más corrupto de entre todos esos políticos, empezando por el presidente de la República, Andrés López Obrador y su familia. Al final, queda demostrado que ni entre ellos se soportan.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Héctor Parra – Sigue la mediática y manipulación política de la 4T