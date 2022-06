Miguel Ángel Cristiani – Los otros datos del presupuesto

Por José Sobrevilla

En las mañaneras todo es relativo. Antes, para estar en las primeras filas había que llegar desde la una a las tres de la mañana a formarse estar hasta adelante, pero siempre sin la posibilidad que te otorguen la palabra. Aunque estadísticamente, la palabra es dada principalmente a quienes ocupan la primera fila, según estudio hecho por la agencia SPIN de Luis Estrada. Ahora, desde que se tomó la decisión de someter a sorteo los tres primeros lugares, es la suerte la que define el lugar que habrás de tomar y de ahí la posibilidad de ser partícipe de la conferencia.

Pero el presidente otorga la palabra indiscriminadamente y según su criterio. Tal es el caso que habemos algunos que podemos llevar de dos o tres meses sin poder argumentar algún cuestionamiento, pero otros que cada semana preguntan o hasta dos veces por semana. Esa es la realidad de la dinámica de la mañanera. Sin embargo, la gente −a pesar de ver diariamente la conferencia presidencial− han llegado a preguntar que si las preguntas las programa el jefe de prensa y, contunde mente se les responde que no. Al menos a este corresponsal en tres años de asistir jamás le han sugerido qué preguntar.

Es como también el dicho que tanto Brozo (Víctor Trujillo) y Raymundo Riva Palacio (columnista) quienes aseguraron públicamente que se pagaba hasta 200 mil pesos por pregunta, pero jamás lograron comprobar sus dichos. Tal vez en broma o en serio, esta semana un reportero de provincia se lamentaba de que el presidente no le otorgara la palabra porque “Si no pregunto no cobro”, dijo.

Pero algo que siempre hemos repetido en esta columna es que ninguna mañanera es igual a otra. La de este miércoles 1 de junio, por ejemplo, arrancó con una video llamada con el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa y funcionarios de esa administración para que informaran de los estragos ocasionados por el Huracán que golpea aquella zona. También informó Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil y el comandante de la VIII región militar Francisco Jesús Leana Ojeda.

Despues como todos los miércoles, la Coordinadora de Redes Sociales de la presidencia Ana Elizabeth García Vilchis, dio a conocer quienes habían sido los medios que destacaron por sus mentiras.

Antes de otorgar la palabra, el presidente dijo “es importante enviar el día de hoy una amplia, entrañable, afectuosa felicitación a todos los marinos de México, hoy en su día, 1º de junio. Vamos a participar en una ceremonia a la Marina Nacional de 12:00 a 13:30 horas en la Secretaría de Marina.

Un reconocimiento a través del almirante Ojeda a todos los oficiales, a los marinos de México por su apoyo, su solidaridad con nuestro pueblo y por la lealtad a las instituciones. Es un pilar la Secretaría de Marina, como lo es la Secretaría de la Defensa para el Estado mexicano, son dos instituciones muy importantes, que son las que nos han permitido enfrentar la decadencia en que se encontraba nuestro país.

Nadie de los que estábamos presentes pudo tener acceso a una pregunta porque había quedado del día anterior una lista muy extensa: Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo; Antonio Baranda del Grupo Reforma, Juana Janet Galindo de La Chispa; y Arturo Pavón de El Chapucero NetWork.

En lugar del reportero Baranda de Reforma llegó Claudia quien le argumentó que Pemex les ha ofrecido a los proveedores pagarles con bonos de deuda para que los hagan efectivos en los próximos años. ¿Tiene Pemex ese nivel de problemas de flujo para estar planteando este tipo de mecanismos, presidente?

– No, respondió el presidente: “Pemex tiene liquidez, tiene afortunadamente bastante presupuesto. Aquí estuvo el director de Pemex y dio a conocer un informe, incluso se puede ver en internet, de los pagos a proveedores y no hay demoras en pagos. Y para evitar el ‘coyotaje’ que existía, los proveedores, los contratistas pueden ver cuándo se les va a pagar. Es completamente transparente… Y no tengo yo información de que se les estén dando bonos para pagarles”.

Lo que hay −agregó el presidente− son líneas de crédito abiertas en la banca de desarrollo para los que tienen un contrato y quieran contar con créditos, se les otorga. Vamos a pedirle al director de Pemex que nos aclare sobre eso. Pero no hay problema financiero; al contrario.

Y aquí se dio a conocer con la nota de Bloomberg, que son serios los de Bloomberg en el manejo de las finanzas, pero no son corporativos monolíticos, como en el gobierno, como en cualquier institución… todo esto seguido de una interminable lista de temas.

Esta es opinión personal del columnista

