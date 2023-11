Miguel Ángel Cristiani – ¿Quién Manda en México?

Era una protesta política que se dio en toda España. Pero aquí en Puerta del Sol, que es como nuestro Zócalo de CDMX. Aquí es donde se reúnen, para bien o para mal, la gente que es lastimada por los políticos. Sucede que este tal Pedro Sánchez, tiene en contra una buena parte de España, no logró la mayoría porque el sistema de gobierno electoral de España es diferente al nuestro y aquí tienes que hacer coaliciones después de las elecciones, pues si no alcanzas los votos necesarios hay que coaligarse con otros partidos. Este hombre llevaba meses sin tener la mayoría necesaria, entonces recurrió a una Alianza con otros partidos y, entre ellos, iban los catalanes que, le exigieron primero una Amnistía para todos los presos políticos, incluido aquel famoso Puidgemont, que tuvo que salir por piernas de España pues iba a ser encarcelado. Lo boletinaron a la Comunidad Europea y andaba huyendo como aquel nuestro de Pemex, el tal Lozoya. Pues la amnistía también incluye a este sujeto que ha luchado porque Catalunya sea independiente de España y hubo un tiempo que, decían y presumían, con el Barcelona harían otra liga ya no española de futbol, eran tiempos de Messi. Odiaban y odian a España. Son separatistas a madres, diría un cuenqueño

EN LA BATALLA

Pues allí me tenéis como corresponsal de guerra en medio de la manifestación, viendo a los políticos llegar, entre ellos el muy conocido José María Aznar y su esposa Ana Botella, un día jefe de gobierno de España del Partido Popular (PP), a quien el gobernador Fidel Herrera Beltrán llevó a unas conferencias a Veracruz y en ese tiempo asistí a una comida con él y ahí me robé una foto con este personaje español, pero esa es otra historia. Mentaban madres bien y bonito, desde temprano RTV y las televisoras y los helicópteros volaban sobre nuestras cabezas. Los cafés con sus mesas a la calle, sin ninguna, no se podría, llegaron miles mentándole madre y uno de ellos, cuando compré una banderita española que vendían a tres euros, para no desentonar del mitin, me dijo que este presidente era peor que el nuestro, entonces reí a carcajadas. Los gritos eran sublimes. Lo quieren fuera del gobierno y en la cárcel y dicen no pararán hasta lograrlo. Pretenden nuevas elecciones, pero aquel no quiere. Veremos. En toda España fue multitudinaria, lo vi por la noche en el noticiero suyo de 24 horas, como aquel de Jacobo. La historia es simple. La cuenta Juan Luis Cebrián en El País. Sucede que Pedro Sánchez, del PSOE, no logró mayoría y se alió con un partido llamado Junts, que dicen es de Putin y los rusos, estos para negociar pidieron la amnistía para todos los catalanes, incluido su estrella, el Judas Puidgemont, ‘a veces hay que gobernar en alianza con delincuentes y enemigos del Estado. Pedro Sánchez no debe preocuparse por su lugar en la historia, con toda probabilidad acabará metido entre la chatarra’, remató

LA MENDICIDAD

He visto menos mendicidad. Algo han hecho que hay muchísima menos gente durmiendo en las calles. Por esta zona que es de gran turismo y gran concentración peatonal, escasamente unas tres, el mismo viejo que siempre tiene su apartado en la iglesia del Carmen, que la veo caminar a diario, otro más arriba por el Corte Inglés de la calle Preciados y una más abajito, pocos comparados contra otros años que he venido. Como los nuestros en CDMX, donde abundan llamados los de la calle, tienen sus cartones, buscan un nicho donde el aire no pegue duro, llevan su almohada y su cobija contra el frio y allí se acurrucan y duermen desde las 10 de la noche. Vienen tiempos difíciles para ellos, porque apenas están llegando los fríos y pegan duro, alguna vez aquí llegué con mi amigo Pepe Aranda y con el amigo Rico que no es Rico y Chava Partida, un 6 de enero, Día de Reyes, y hacia un frio del carajo. Tampoco he encontrado a los manteros, esos afro europeos que venden cosas piratas, desde lentes, bolsas de dama, cinturones, perfumes y hasta camisetas del Real Madrid. Qué los han corrido de la zona de Puerta del Sol y, me dicen, que por las noches llegan a Plaza Mayor, pero ya hace frio para ir hasta allá. Son una variedad verlos huir, pasa la policía y corren más rápido que Vinicius en el Real Madrid, jamás detienen a alguno, son valores entendidos, son muchísimos que alguna empresa china les da los productos y allí andan viviendo y trabajando honestamente para comer y pagar donde duermen. Estampa de este Madrid que ahora no he vi

