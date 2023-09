Miguel Ángel Cristiani – Solidario…Pepe

Algún día comenté, no hace mucho, el tema de los incómodos fiscales. La ley fue cambiada y optaron por designar fiscales por unos 7 o 9 años, dependiendo el estado. El asunto es que los gobernadores solo duran en el encargo seis años y se tienen que ir. Ocurrió entonces que llegaban nuevos gobernadores y se encontraban con que el fiscal de su estado, había sido designado por su antecesor, que normalmente eran sus odiados enemigos, que no adversarios, porque ahora en la política se odian con odio jarocho, empezando por el preciso, aunque él dice que no odia. Ocurrió en Veracruz que llegó Cuitláhuac García y el Fiscal ya estaba designado por ley para estar otros añitos en el cargo, cosa que molestó a quienes llegaron. El fiscal, Jorge Winclkler Ortiz, que conoce y es gente de leyes, se aferró a la misma y no se marchó ni a su barco le llamó libertad. Algunos le decían que se fuera, que entregara el cargo y todo mundo feliz. No fue así y el caso es que, cuando llegaba a las reuniones de seguridad en el gobierno, le aplicaban la de no-te-entumas y era cacheado y revisado a la entrada, como si fuera un extraño o un delincuente. Hasta que un día el gobernador y su séquito se hartaron y le fijaron orden de aprehensión por lo que fuera, entonces si huyó y tiempo después fue aprehendido, porque los gobiernos cuando quieren tienen la mano muy larga, Winckler ahora está en la cárcel, en espera que este gobierno se vaya. Mas que, fueron avalados por el presidente AMLO, que casi les ordenó el correrlos.

EL OTRO FISCAL

Cuento esto porque hoy en la mañana el otro fiscal de Morelos, Uriel Carmona, confrontó un caso igual a Winckler, enemigo del gobernador Cuauhtémoc Blanco, no solo riñó con él, le abrió al gobernador causas penales y éste vino de lloroncito a quejarse a Palacio y allí el presidente le dio su apoyo y, como fue, el tal Uriel fue apañado con todo y que contaba con fuero y le metieron tres calambres en cárcel de México, puestos de acuerdo con la Claudia Sheinbaum, que no canta mal las rancheras en represión, y la fiscal Ernestina Godoy. Pues el hombre salió del Altiplano bajo amparo y ayer con Ciro Gómez Leyva está pensando en renunciar a la fiscalía, que es lo mejor que debe hacer o lo van a seguir apañando hasta por una infracción de tránsito. Solo negocia su salvoconducto y se va. El poder, cuando te arrolla, te arrasa. Bien lo decía Maquiavelo: “Cuando tienes enemigos y eres aborrecido, debes cuidarte de todo y de todos”.

GERMAN MARTINEZ Y XOCHITL

En ese mismo noticiero mañanero, Ciro anunciaba que había sido invitado por Xóchitl Gálvez como coordinador de campaña al fajador Germán Martínez Cázares, un tiempo panista y otro morenista cuando dirigió el IMSS y un día se marchó abandonando esa nave y se convirtió en senador independiente, creando un Grupo Plural. Un camorrero, Javier Lozano, al saber que iba a ser designado, escribió en su X tuiter lo siguiente: “Ahí lo tienen. Es Germán Martínez. Listo para una tercera puñalada por la espalda. Qué horror de cabrón”. Germán es mejor que Lozano, sin duda. Llegó al noticiero y aseguró que no iba a aceptar ese cargo, que ayudaría a Xóchitl desde cualquier trinchera, pero que no iba a ser vocero presidencial. Órale, pues.

