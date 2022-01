M&M’S renueva la imagen de sus personajes para hacerlos más inclusivos

México.- Descubre lo que te espera el presente sábado 22 de enero de 2022 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Revista Moi

ARIES

Tendrás que esforzarte más en la búsqueda de tu encuentro contigo mismo y no sabotear tu propia felicidad.

Fin de semana de visitar a tus familiares. Ten cuidado con problemas en el cuello y espalda, esos son dolores que trae el estrés, así que trata de estar más tranquilo.

Te llega un dinero extra. Un amor del signo de Sagitario o Acuario te va a estar buscando para salir.

TAURO

Recuerda que estás en tu época de progresar en todos los sentidos, solo trata de ser discreto con tus planes y así no tener envidias.

Fin de semana de estar haciendo unas compras para tu casa y tu familia. Trata de no tomar mucho alcohol y controlar los vicios, recuerda que es tu punto débil.

Empieza un tiempo y ciclo favorable para enamorarte y tener a tu lado esa persona que tanto deseas para compartir lo mejor de ti.

GÉMINIS

Estás en una etapa de tu vida de dejar todo lo negativo atrás y quitarte a esas personas que te hacen daño.

Son momentos de tomar decisiones, aunque sean drásticas, en cuestión amorosa que te van a ayudar a crecer más como persona y liberarte de cargas negativas.

CÁNCER

De las cosas que te han ocurrido en cuestiones personales debes sacar esa fuerza interior para lograr lo que tienes en mente.

Este fin de semana vas a estar muy feliz con tu pareja y con tus seres queridos, solo trata de no hacer dramas donde no los hay y pasártela de lo mejor. Te llega un regalo que no esperabas.

Foto: Nación Rex

LEO

Fin de semana de organizar una fiesta familiar en la que te vas a sentir de lo mejor.

Tiempos de transformación total de tu vida, recuerda que tu signo es muy intenso en todo lo que realiza y por eso en este mes estás llevando a cabo la renovación de tus energías para estar mejor.

Compras un boleto de avión para ir a visitar a tu familia.

VIRGO

La suerte va a estar de tu lado en estos días y por fin vas a ver realizado eso que tanto deseas en lo laboral o personal, pero debes ser más prudente con tus planes para no desatar envidias.

Te viene un dinero extra por cuestiones de trabajo o te pagan una deuda. Si tienes pareja en este momento te vas a sentir muy bien.

LIBRA

Atraviesas por un caos en tu vida personal y laboral y por eso debes pensar bien antes de tomar alguna decisión para que no tengas que arrepentirte más adelante.

Tu signo es muy sensible a todo lo que le sucede y eso provoca que bajes la guardia, pero debes tener paciencia.

Este fin de semana te invitan a un evento que te gustará mucho, la pasarás bien.

ESCORPIÓN

La suerte estará de tu lado todo este fin de semana, pero también hay un llamado de atención para que no caigas en excesos de alcohol o vicios, pues eso te puede desencadenar problemas de salud.

Ten cuidado con las discusiones familiares y trata de no meterte en problemas ajenos. Te invitan a salir de viaje.

Foto: Nación Rex

SAGITARIO

Son los tiempos perfectos para que pidas un aumento de sueldo o te aventures a emprender un negocio propio en el que tendrás éxito y te dará la tranquilidad económica que anhelabas.

Te llega un amor nuevo del signo de Leo o Aries, con quien tendrás una perfecta compatibilidad y juntos vivirán grandes momentos, sólo dale tiempo a la relación y no la apresures.

En este fin de semana te invitan a salir de viaje o a visitar unos familiares a quienes quieres mucho.

CAPRICORNIO

Debes tener paciencia y perseverancia en tu vida diaria y te recomienda que dejes atrás tu carácter impulsivo.

Necesitas cambiar para bien en este tiempo y la carta te ayudará a estar en contacto con lo divino y con tu ángel de la guarda, cada vez que los invoques vendrán a ayudarte.

Este fin de semana pensarás en alguien que ya no está contigo o en ese amor que se fue; es bonito recordar pero es tiempo de dejarlo atrás y conocer a alguien más.

ACUARIO

Te llenarás de buena suerte en este fin de semana y te ofrecerán un buen puesto con un atractivo sueldo en otra empresa.

Es el momento de formalizar tu relación amorosa o buscar la estabilidad en tu vida personal.

Decides hacer cambios en tu persona y empiezas una dieta para verte y sentirte mejor.

PISCIS

Es el momento ideal para que empieces un negocio o te cambies de casa y puedas progresar.

Este fin de semana realizarás un viaje y conocerás lugares que hace mucho tiempo querías visitar, la pasarás muy bien.

Vivirás momentos de mucho amor con tu pareja formal y ya piensan en tener una familia. Recibes un regalo inesperado.

Foto: Nación Rex

Con información de MhoniNoticias