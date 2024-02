Módulo Odiseo envía foto de la superficie de la Luna antes de su aterrizaje

Ciudad del Vaticano.-La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo, este jueves 15 de febrero, un encuentro con el Papa Francisco en su despacho privado de la Casa Santa Marta.“Quienes me han escuchado, saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice: ‘la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse’. Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado.“Hoy tuve el gran privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. Fue una hora excepcional que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza. Le llevé de regalo unas hermosas piezas del pueblo wixárika”, posteó en sus redes sociales.Claudia Sheinbaum expuso que comparte una profunda admiración por el pensamiento humanista del Pontífice, quien es el máximo representante de la iglesia católica, la religión de la gran mayoría del pueblo de México. “Me regaló grandes consejos de vida”, agregó.Sheinbaum Pardo expresó su *“agradecimiento a Héctor y Mauricio Sulaimán, amigos queridos, y a Adrian Pallarols, amigo reciente, la enorme oportunidad que me regalaron el día de hoy de conocer a uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos”.

Redacción Noreste