Morena no está etiquetado para cierta clase de personas: Ramón Álvarez

Veracruz, Ver.- El partido Morena no está etiquetado para cierta clase de personas, aseguró el empresario, Ramón Álvarez Fontán, quien recientemente se acaba de inscribir como como aspirante a la diputación local Distrito 14.

El ex delegado del Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), aclaró que cualquier militante y/o aspirante a un carpo público debe tener como prioridad el servicio a la ciudadanía.

«Morena es un movimiento, y el punto de despegue es ver por los más necesitados, también hay mucho de que si eres moreno de abolengo o si eres moreno de los que empezaron pintando bardas. Yo te quiero decir que yo me siento obradorista totalmente, tuve la fortuna de trabajar en el Gobierno Federal, tuve la fortuna de tener varias reuniones con el presidente y yo me declaro obradorista, creo que siendo empresario o no siendo empresario, si alguien quiere contribuir con un granito de arena para el bienestar de México y que siga la Cuarta Transformación, pues es bienvenido. Puede ayudar el tema de que sea yo empresario en el tema empresarial, en el tema político, en función pública, yo les quiero decir que tengo muchas inquietudes, muchas ganas de participar y seguir viendo por los veracruzanos», subrayó.

El empresario expuso que su trabajo a ras de tierra en Veracruz le hizo tomar la decisión de aspirar a la curul por el distrito 14; ya que aseguró las colonias y localidades rurales a las que representaría, necesitan de un gestor que los ayude a concretar beneficios para todas las necesidades que tienen.

«Yo nací en Veracruz, y el Distrito 14 a mí me gusta mucho por la dificultad que tiene el Distrito 14, muchas veces dicen que el 14 está fácil, no sé por qué digan que está fácil, realmente es un Distrito que tiene muchas necesidades. Como ustedes saben yo tuve la fortuna de participar como director de la SCT en el estado, funcionario público federal, y hace 7 meses tomé la decisión de salir a recorrer las calles, las colonias y me he percatado las necesidades que tienen. El 14 no es nada fácil, al contrario, es sumamente complejo, donde estamos hablando de Infonavit’s, de la laguna de Lagartos, de Villarín, de Vargas, son zonas con muchas necesidades, donde es parte de que nosotros como diputados tenemos que hacer las gestorías y estar presente, un diputado es prácticamente la voz del pueblo», sentenció.