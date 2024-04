Mueren 153 personas en las últimas 24 horas tras bombardeos israelíes en Gaza

Ecuador.- El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que dentro de la crisis diplomática que se vive entre Ecuador y México, lo único bueno es que el mundo ya se dio cuenta de la situación que se vive en aquel país.

“Dentro de la crisis, hay algo bueno: que el mundo ya sabe lo que está pasando en Ecuador, esto lo hemos sufrido durante siete años, no hay Estado de Derecho, si así entran en una Embajada extranjera, y de qué país, de México, la segunda economía más importante de América Latina y una de las 12 más grandes del mundo, un país con tanto prestigio, imagínense cómo no entrarán a casa de cualquier ciudadano, de sus adversarios políticos, cómo no intervendrán las comunicaciones, cómo no violarán computadoras, su privacidad”, apuntó.