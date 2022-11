Multan al Ayuntamiento de Tecolutla por negarse a pagar a ex agentes y subagentes municipales

Tecolutla, Ver.– La alcaldesa de Tecolutla, Gabriela Valdez Santes, junto con el tesorera, Juana Fuentes Santiago; el síndico, Alfredo Salazar Nolasco y cuatro ediles de su comuna, fueron sancionados por el Tribunal Electoral de Veracruz, por incumplir la sentencia TEV-JDC-655/2020 en la que dicho órgano, ordena al Cabildo, hacer lo correspondiente para modificar el presupuesto de egresos 2022 a fin de pagar las remuneraciones de los ex agentes y sub agentes municipales que solicitaron, les sea reconocido oficialmente su función con un pago.

La sanción que se impuso por no acatar la disposición del Tribunal, consiste en una multa de 4 mil 344 pesos que deberán pagar individualmente y de su patrimonio, medida de la que es exenta la regidora cuarta, Leslie Osmara Cruz Medina, pues fue la única que intentó que se llevara a cabo la sesión de cabildo correspondiente.

“Desde que tuve conocimiento que los ex agentes municipales habían demandado a nuestro ayuntamiento, exigiendo su derecho a una remuneración justa por el ejercicio de su cargo, de manera inmediata me manifesté en favor de ellos”, comentó la Regidora al detallar que en varias ocasiones solicitó a la Presidencia e integrantes del Cabildo, se llevara a cabo la sesión donde se tratara el tema de la resolución del Tribunal Electoral.

Cabe mencionar que como fecha límite para llevar a cabo dicha sesión por el Ayuntamiento de Tecolutla, era el 31 de mayo de este año, sin embargo, la Presidencia Municipal envió un documento al TEV para justificar la no realización de la misma, debido al atentado que sufrió el síndico ese mismo día, no obstante, la autoridad electoral desestimó esta razón, pues no solo esperaron hasta el último día para convocar a la sesión de cabildo, sino que además, la Ley estipula que en el caso de la ausencia del síndico menor a 60 días, se puede llamar a su suplente, al síndico o algún regidor designado por el mismo cabildo para que realice sus funciones.

Ante la consideración de la Autoridad Electoral de que el Ayuntamiento de Tecolutla incurrió en una conducta omisiva que representa actos dilatorios para dar cabal cumplimiento a lo ordenado, Cruz Medina dijo: “manifiesto públicamente mi desacuerdo y rechazó con la decisión de no pagarles lo que por derecho les corresponde, aún y cuando existe ya una sentencia de una autoridad competente que así lo determina”.

“Desde mi trinchera les digo a mis amigos ex agentes y agentes municipales, que en la Regiduría Cuarta tienen una amiga y una aliada que velará por que sus derechos y los de todos los ciudadanos de nuestro municipio sean respetados y, en el caso concreto, continuaré exigiendo que se les pague a la brevedad posible, como regidora he instado a mis compañeros ediles para cumplir con el mandato del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, y por esa razón, soy la única que no fue sancionada, además, de haber sido liberada de toda responsabilidad”, puntualizó.

Por Redacción Noreste