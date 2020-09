Michelle Obama vuelve a ser elegida la mujer más admirada del mundo. La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama una vez más fue nombrada como la mujer más admirada del mundo y sigue manteniendo la misma posición que alcanzó en la primera ocasión en sus últimos años como Primera Dama.

En su libro y su nuevo podcast ha enfatizado que no todo es belleza, sino que también inteligencia emocional y amor por lo que se encuentra a tu alrededor.

Michelle Obama vuelve a ser elegida al igual que su esposo encabezando las respectivas listas por los personajes más admirados.

Michelle Obama fue de nueva cuenta elegida como la mujer más admirada no por ser la esposa de uno de los hombres más poderosos a nivel mundial, Barack Obama el ex presidente de Estados Unidos, una de las potencias mundiales, sino por su incansable lucha por no quedarse estancada y desear cada día por salir adelante a pesar de haber vivido en un vecindario marginado hasta estudiar en una de las mejores universidades a nivel global y ser la inspiración para muchas otras mujeres gracias a su perseverancia y a hacer que su voz sea escuchada por muchos.

La ex primera dama se ha dado a conocer por su enorme sentido de activismo dentro y fuera de la Casa Blanca, y que lo sigue haciendo al lado de su esposo Barack Obama ahora fuera del poder, gracias a la fundación que ambos crearon para ayudar a los sectores más vulnerables. Gracias a su inteligencia, activismo, perseverancia, muchos piden que algún día se convierta en la primera presidenta mujer de los Estados Unidos.

Michelle Obama se ha destacado por ser una dama, un excelente ser humano altruista que se preocupa por su prójimo, una buena esposa, madre ejemplar, que no teme en hacer escuchar su voz, y en gran cantidad de los discursos y pláticas que ha ofrecido, hace un llamado a las mujeres para que reconozcan el gran valor que tienen e importancia en el mundo.

En la encuesta para la elección participaron 45 mil personas de 42 países y su legado y poder sigue sorprendiendo a muchos. La responsable de realizar el sondeo fue la casa de encuentras YouGov la cual dio a conocer los resultados sobre las personalidades más admiradas a nivel mundial en la que Michelle Obama resultó ser la mujer más admirada pero su esposo no podía quedarse atrás, el ex mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, resultó ser el hombre más admirado del mundo.

Michelle Obama es seguida en segundo lugar de la lista por la actriz y activista Angelina Jolie gracias a su arduo labor a favor de los refugiados internacionales, en tercer lugar la Reina Isabel, quien a pesar de su avanzada edad continúa siendo una de las mujeres más poderosas del mundo. De las mujeres latinas se encuentra Shakira y Jennifer López.

Lista de las mujeres más admiradas a nivel mundial:

Michelle Obama

Angelina Jolie

Reina Isabel

Oprah Winfrey

Jennifer López

Emma Watson

Scarlett Johanson

Peng Liyuan

Taylor Swift

Shakira

Lista de los hombres más admirados a nivel mundial:

Barack Obama

Bill Gates

Xi Jinping

Narendra Modi

Cristiano Ronaldo

Jack Ma

Dalai Lama

Elon Musk

Keanu Reeves

