Sobrina de Trump lo demanda por “fraude y conspiración”. Fraude y conspiración por caso de una herencia, acusa la sobrina contra Donald Trump y familiares.

La sobrina de Donald Trump, Mary Trump, presentó una demanda en Manhattan, Nueva York, contra el presidente de los Estados Unidos y otros miembros de la familia, acusándolos de fraude y conspiración para negarle decenas de millones de dólares en herencia.

El abogado de Donald Trump, Jay Sekulow, y el abogado de Robert Trump, no comentaron sobre el asunto, por lo que se desconoce la decisión que tomará la familia.

Al mismo tiempo, Maryanne Trump Barry no pudo comunicarse con este problema. La denuncia describía las acusaciones de Mary Trump en el libro “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó a las personas más peligrosas del mundo”.

