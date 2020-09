México premiado por la OMS por etiquetado de productos. La Secretaría de Salud (SSa) del gobierno federal mexicano ha recibido un premio por parte del grupo interinstitucional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) gracias a por las medidas que se han aplicado recientemente en favor la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.

Ayer, durante la conferencia de prensa de este jueves 24 de septiembre, sobre el avance de la pandemia en México, el representante en el país de la OPS, Cristián Morales Fuhrimann informó sobre la entrega del reconocimiento.

A través de un comunicado emitido por la Alianza de Salud Alimentaria, se dio a conocer que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, entregó el galardón que reconoce el etiquetado frontal que se coloca en alimentos y bebidas.

México premiado por la OMS por etiquetado de productos

La entrega del premio para el gobierno mexicano ocurrió durante la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, evento en el que se destacó la importancia de aplicar mecanismos para prevenir enfermedades como la diabetes y la hipertensión, durante el contexto actual de pandemia por el Covid-19.

Tedros Adhanom dijo que la Emergencia Sanitaria derivada del coronavirus no debe ser usada como excusa para no actuar frente a las enfermedades no transmisibles, sino que por el contrario, hay que tomar acciones.

Este premio se suma al respaldo a favor del etiquetado que han externado las principales asociaciones internacionales de profesionales en nutrición y salud pública como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros.

Sigue leyendo: Remedios naturales contra covid-19: OMS aprueba investigar efectividad