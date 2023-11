Nahle refuerza la alianza Morena-PT-PVEM en Veracruz

Xalapa, Ver.- Ya como coordinador de la defensa del federalismo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara pidió acelerar el proceso de transformación en el estado.

Aclaró que no es por temor a la oposición, ya que la cuarta transformación se caracteriza por la unidad y no por la ambición por un cargo público, si no por consolidar el trabajo iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país.

Foto: Héctor juanz

“Lo que hoy nos están encomendando a través de los resultados de esta encuesta, al menos por lo que yo pude hablar con los ciudadanos, plantear públicamente, es una agenda que permita acelerar el proceso de transformación que en Veracruz estamos viviendo, desde la perspectiva de lo que va a ser sin duda un gobierno estatal, democrático, popular y con contenidos que siempre favorezcan a los más pobres primero”.

Destacó que la transformación no es obra de un solo hombre o mujer por importante que sea la persona, sino de todo el pueblo, por eso pidió escuchar a todas las voces, incluyendo las críticas.

Manuel Huerta refrendó su apoyo y disposición de hacer equipo a la coordinadora de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle García.

Por Héctor Juanz