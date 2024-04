Necesitamos servicios públicos de calidad: Sara Ladrón de Guerava.

• Zita Loya y Sara Ladrón de Guevara trabajarán para brindar espacios para apoyar a las mujeres que sufren violencia.

«Como mujeres estamos trabajando para que las ciudadanas puedan tener diversos beneficios como las estancias infantiles, el seguro popular, el cual lo desaparecieron y nos prometieron un sistema como el de Dinamarca y hoy en día son miles de personas que no cuentan con un servicio de salud digno, por lo que desde el Senado recuperaremos todo lo que nos quitaron» expresó la candidata al senado por Veracruz, Sara Ladrón de Guevara.Durante su visita al norte del Estado, Sara Ladrón de Guevara señaló que es un derecho que como seres humanos se cuenta, por lo que señaló que no es posible que hoy en día el enfermarse hasta de una gripe es un problema, porque al acudir a los centros de salud y no tienen medicamentos, es por eso que estarán trabajando para mejorar el servicio de salud

La candidata suplente Zita Loya Argumedo argumentó que con la propuesta de Xóchitl Gálvez «Mi Salud» con la cual podrán recibir el medicamento que requiera, estarán reforzando las estrategias que con su compañera Sara Ladrón de Guevara estarán erradicando las problemáticas que hoy en día se vive en todo el país.Por otra parte destacó que desde el Senado también estarán trabajando para atender los casos de violencia hacia la mujer, para que las mujeres que sufran algún tipo de violencia tengan un lugar a donde llegar, en donde puedan recibir atención psicología, asesoría jurídica, por lo que trabajarán por un país en donde no tengan miedo de levantar la voz y salir a las calles.Sara Ladrón de Guevara es necesario revisar el sistema educativo con el que cuenta el país, el cual es imperante atender, pues es notorio que los alumnos mexicanos cuenta un retazo en aprendizaje desde la pandemia es por eso que es importante revisar y modificar aquello que no está funcionando.Así también los apoyos a los proyectos de investigación y buscar un mejor presupuesto para qué se invierten en zonas arqueológicas, que en su caminar por la zona norte ha detectado que la zona arqueológica del Tajín cuenta con varias defiendas, por lo que aseguró que una vez que lleguen al senado está atendiendo estas problemáticas.Las candidatas hicieron el llamado a la población para que el próximo 02 de junio acudan a las casillas a ejercer su voto por los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, los cuales cuentan con las mejores propuestas y preparados para recuperar el rumbo de la Veracruz.

Redacción Noreste