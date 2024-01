Necesitamos un gobernador que sí conozca el estado de Veracruz: Canacintra

Veracruz, Ver.- Los empresarios de la entidad buscan que el próximo gobernador de Veracruz sea una persona que sí conozca el estado, señaló en entrevista, el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Región Golfo, Juan Manuel García González.

En ese sentido, expuso que cualquier aspirante recorre toda la entidad veracruzana en busca del voto, pero solo aquel conozca las entrañas del estado y a su gente, podrá encontrar las soluciones a cada una de las problemáticas.

El empresario apuntó que, el precandidato a la gubernatura por la coalición «Fuerza y Corazón por Veracruz», José Francisco Yunes Zorrilla, ha recorrido la entidad más de siete veces y se ha reunido con todos los sectores a los que en su paso por diversos puestos ha gestionado apoyos diversos.

“Yo creo que va a ser muy importante que toda su experiencia, que toda su decencia se ponga el favor de los veracruzanos (…) Es muy importante que, si no conoces, no ves, no sabes, eso es un punto importante que Pepe ha recorrido seis o siete veces todo el estado y conoce la problemática de cada ciudad”, subrayó.