No es inédita la desbandada de militantes en favor al partido en el poder: Pepe Yunes

Boca del Río, Ver.- Las presuntas desbandadas de militantes de los partidos de oposición no son una sorpresa en cada proceso electoral, aseguró el virtual candidato del Frente Amplio por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla.

El priista manifestó que estas acciones no son ninguna sorpresa, pues normalmente antes de cada elección los alcaldes y otros militantes se sumaban al partido en el poder y una vez concluido el proceso electoral, estos regresaban a su instituto político de origen.

«Si no antes de un color a otro color había desbandada, si no había pronunciamientos de unos a favor casi siempre al partido que gobierna, casualmente a favor del partido que gobierna. Antes del 16 los alcaldes que llegaban por otro partido se pasaban al partido que gobernaba, después del 16 pasó lo mismo para el partido que gobernaba, hoy pasa lo mismo con el partido que gobierna, es decir no hay nada nuevo bajo el sol, salvo los resultado electorales, que si hay normalidad democrática nadie puede predecir, porque es una expresión de libertad, un pueblo inteligente, de un pueblo organizado como es el veracruzano», puntualizó.