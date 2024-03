No solo Tuxpan, todo Veracruz es un foco rojo: Pepe Yunes

Veracruz, Ver.- En estos momentos, no solo el municipio de Tuxpan es un «foco rojo» de inseguridad sino toda todo el Estado de Veracruz, aseguró el pre candidato a la gubernatura, José Francisco Yunes Zorrilla.

El abanderado de la coalición «Fuerza y Corazón por Veracruz», lamentó la falta de estrategia de seguridad en toda la entidad, y consideró que la política del gobierno federal y estatal es un total fracaso, ya que lacera el día día de los veracruzanos que viven con miedo.

«El estado de Veracruz está considerado un foco rojo, no hay una estrategia de seguridad a nivel nacional, es un fracaso, pero que lamentablemente llega a su consecuencia al día a día de los veracruzanos y no lo merecemos. Hoy van, al no haber estrategia, a mandar policías de Tuxpan, mañana las notas que van a llegar más policías federales y estatales, hasta que lamentablemente haya otros hechos similares en el sur, para llevárselos que se llevaron a Tuxpan al sur (…) no hay una estrategia y es un fracaso, solamente no lo ve que no lo quiere ver, no sé quién pueda respaldar esto», sentenció.