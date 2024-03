Con Movimiento Ciudadano llegará la justicia social a los veracruzanos: Dante Delgado

Poza Rica, Ver.- El ex alcalde de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo arrancó su campaña política como candidato a la Diputación Federal por el V Distrito y subrayó que se siente profundamente agradecido de ser arropado por su partido, Morena.

En su mensaje indicó que está sumamente agradecido con el partido por elegirlo como su representante, y se comprometió en obtener la simpatía y el apoyo de la población en las elecciones del próximo 2 de junio, y a quienes aseguró que no defraudará.

“Hoy comienzo una nueva etapa en mi trayectoria dentro de este movimiento democrático, en el cual he militado alrededor de 20 años y creo estar preparado para poder hacer bien las cosas, ya que a lo largo del tiempo siempre me he desempeñado bien en diferentes áreas”, dijo.