No va a ser fácil elección para Morena, candidatos deben ser humildes: Ricardo Monreal 

Veracruz, Ver. – El senador, Ricardo Monreal Ávila reconoció que las próximas elecciones no serán fáciles para el partido Morena, pues aunque Andrés Manuel López Obrador sigue gozando de una gran aceptación pública, él ya no estará en ninguna boleta electoral.

Sobre la secretaria de elEnergía, Rocío Nahle García, a quién la oposición la acusa de no haber nacido en Veracruz, declaró que en Zacatecas la consideran «jarocha», por lo cual le deseo suerte en caso de ser ella la elegida para encarar la elección a la gubernatura.

El Senador reconoció el trabajo de la funcionaria al frente de la Secretaria de Energía; sin embargo, le recomendó tener humildad y serenidad para la contienda que se aproxima, pues se tratarán de unas elecciones complicadas.

“No va a ser fácil la elección en morena, yo veo que Veracruz ha sido siempre que define el carácter nacional y yo diría que no actúan con soberbia y arrogancia, sino con humildad, pues Veracruz se cuece aparte, pues se tratará de una contienda no fácil, el presidente de la República esta muy alto evaluado en Veracruz 70 puntos pero él no va a ser candidato ya, ni a la presidencia ni al gobierno de Veracruz, yo diría que quienes quieran ser candidatos deben de actuar con mucha, humildad.