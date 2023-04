Silvano Aureoles reta a debatir a presidenciables de Morena

Xalapa, Ver.- Luego de que el ex alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero promoviera un segundo juicio de amparo en contra del citatorio que emitió la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Xalapa para que aclare aspectos de la Entrega-Recepción, el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil dijo que «el que nada debe, nada teme» y dejó en claro que no persigue a su antecesor, pues son las instancias quienes se encargan de revisar el manejo de recursos durante su pasada gestión:

«Yo no tengo nada en contra de él, lo respeto, yo no lo estoy llamando, a mí me extraña que dicen, ‘Ahued lo llamó’, ni que fuera yo la Fiscalía o el Orfis».