No vengo a conocer Veracruz, le he servido por más de 20 años: Pepe Yunes

Úrsulo Galván, Ver.- “Yo soy de Veracruz, he caminado Veracruz y no vengo a conocer Cempoala y Úrsulo Galván. Conozco quién es quién, con quién hay que estar y trabajar. He caminado con los cañeros, pescadores y ganaderos. Ya vine a trabajar con ellos. Ya hemos traído apoyos y gestiones”, expresó el precandidato a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, en un encuentro con mujeres, cañeros, ganaderos y comerciantes de la región.

Pepe Yunes fue cálidamente recibido por militantes y simpatizantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática, sobre todo, por amigas y amigos entrañables que ya lo esperaban, ya que conoce la zona cañera de Veracruz desde hace más de 20 años.

Desde esta experiencia y sabedor de las grandes carencias del agro veracruzano, dijo que los cañeros, los ganaderos y el campo en general necesitan agua, infraestructura de riego, para poder producir. “En los últimos cinco años, el gobierno ha abandonado al campo porque no tiene conocimiento ni interés en lo que ha dado grandeza a Veracruz por su trabajo”, aseveró.

Con claridad enfatizó que “las consecuencias de lo que dejó de hacer el gobierno las están pagando ustedes. Un campesino, ganadero, un pescador, si quiere salir adelante tiene que cargar todo el peso sobre sus hombros, y no puede ser así. Se requieren créditos y programas para la productividad. Hace cinco años los había, tenían ustedes el respaldo del gobierno”.

Al aclarar que los programas sociales van a seguir entregándose a la población, agregó que los campesinos también necesitan tractores, cosechadoras, créditos, mejora de plantas, tecnología, implementos… Mientras a los pescadores “el actual gobierno les da siete mil pesos al año, 600 al mes. ¿Con eso van a cambiar sus lanchas y el motor? ¿Con eso van a comprar los insumos? “.

El precandidato reconoció: “Hoy estamos peor que hace cinco años. Recuerden cómo estaban hace cinco o 30 años” y advirtió cómo el país con este mal gobierno se está cayendo a pedazos, con la precariedad de un sistema de salud sin medicinas, las carreteras destrozadas y el alza en las gasolinas, en las tarifas eléctricas y en la canasta básica.

Por último, reconoció públicamente por su nombre a hombres y mujeres de esta región que, dijo, han dignificado el servicio púbico y con quienes ha colaborado desde hace muchos años para la gestión de escuelas, clínicas, pavimentaciones y ampliaciones hidráulicas, entre otras obras.

“Quien es de Veracruz sabe lo que es la caña para el estado. Vamos a ganar esta elección y vamos a poner a los cañeros en primer lugar y a la agroindustria azucarera en el centro de las políticas públicas. ¡Ganemos esta elección! ¡Salgamos a defenderla!”, expresó quien es Veracruzano de Verdad.

Por Redacción Noreste