Noemí Berenice Luna suplirá a Santiago Creel en la Cámara Baja, a partir de este martes

Ciudad de México.– Santiago Creel presentó este lunes su renuncia al cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y solicitó licencia “definitiva” a su cargo como legislador.

A partir de este martes 15 de agosto, Noemí Berenice Luna suplirá a Creel Miranda en la Cámara Baja.

En conferencia de prensa, el diputado panista lamentó que el presidente López Obrador nunca lo haya recibido para dialogar.

«Hubiese querido platicar con usted señor presidente sobre el gran problema que tiene el país que es la violencia, usted no me dio la oportunidad y lo va a lamentar, para mí fue lamentable, pero para usted será más lamentable haber dejado un saldo de 136 mil homicidios violentos, 40 mil desaparecidos y 14 mil feminicidios, eso, presidente, lo va a perseguir toda su vida”, manifestó.

La renuncia de Santiago Creel a la Mesa Directiva y la licencia a su cargo como diputado surtirán efecto hasta este martes, durante la sesión de la Comisión Permanente.

«Estoy muy contento de cerrar este ciclo, y lo he cerrado cuando he considerado que las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados, estoy entrando a una fase del proceso interno del Frente Amplio por México, que va a requerir de todo mi tiempo”, manifestó.