Nos da muchísimo gusto que en Veracruz gobierne Cuitláhuac de manera honesta: AMLO

Este ataque es propio de la temporada electoral, la temporada “del chayote”, así como existe “la temporada de la piña y el mango”, explicó el mandatario nacional.

Soy de Veracruz, no le desearía a mi pueblo que vuelva su pasado reciente dijo al mostrar una fotografía de Javier Duarte, Felipe Calderón y García Luna.

A pregunta expresa y sin mencionar pero sí aludir a Rocío Nahle, AMLO defendió su trayectoria.

Coatzacoalcos.- En “La Mañanera” llevada a cabo en el sureste veracruzano, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ataques a la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle García, obedecen al periodo electoral “a la temporada del chayote”, subrayó.Sin mencionar su nombre porque es un tema electoral, subrayó, sí respondió a pregunta expresa respecto al tema y recordó que como veracruzano no desearía a sus paisanos que regrese el pasado reciente de corrupción y nepotismo.Esa persona a la que se le quiere hacer mal (Rocío Nahle), por la temporada, ya ven que como está la temporada de la piña, del mango, del chayote, por cierto, bueno, así por la temporada por lo que yo sé y me consta esa persona es honesta y como yo soy de aquí yo no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron López Obrador mostró una fotografía de Felipe Calderón y García Luna y Javier Duarte que data de 2012, dos de ellos en la cárcel y el expresidente panista multiseñalado por heredar un país sangriento, actualmente viviendo en España. “Y valen más las imágenes y no creo que por esto me vayan a sancionar o a cepillar porque no tiene nada que ver con la cuestión electoral pero les voy a mostrar nada más para refrescar la memoria porque a lo mejor ustedes estaban muy niños, niñas, no se acuerdan, 2012, Calderón si lo puedo decir está en España, Javier (Duarte) y Genaro García Luna inaugurando el reclusorio de Papantla”, recordó. Tras los señalamientos referidos en contra de Nahle García por presuntas propiedades en Boca del Río, donde actualmente reside y arrienda, López Obrador recordó a la prensa jarocha que las verdaderas mansiones y yates de dudosa procedencia si están en el municipio boqueño, no obstante, los propietarios son los panistas y priistas que “malgobernaron Veracruz”, enfatizó.“Ya no es lo mismo y si hablamos de casas vayan por allá en Veracruz, por el puerto para que vean lo que son mansiones, allá por Boca del Río y para que vean lo que son los yates y búsquenle ustedes que son mirones profesionales y van a encontrar que hay departamentos en el extranjero de quienes mal gobernaron Veracruz”, sentenció.

Redacción Noreste