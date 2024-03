Víctima de Violencia Vicaria recibe amenazas de muerte de su agresor en Veracruz

Veracruz, Ver.- Elisa María Saldívar Barcelata, sobreviviente de Violencia Vicaria, quien tiene dos años de no ver a sus hijos, dijo que tuvo que cambiar su lugar de residencia a Quintana Roo, tras las amenazas de muerte, «levantones», entre otras, que ha recibido de su agresor, Juan Eugenio «N» en Veracruz.

Cabe recordar que, Elisa estuvo presa 6 meses en Quintana Roo tras haberle tendido una trampa, pues aún cuando ella ya había ganado la custodia de sus hijos, en una de sus visitas al Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) fue detenida a finales del 2022 por un delito inventado.

«Un día me tocaba vistas con mis hijos en el CECOFAM y era una trampa, cuando yo llegué al Juzgado a mí me arrestaron, me habían fabricado un delito en Cancún, entonces me llevaron a Cancún, él ya había negociado con la Fiscalía mi cárcel, me metieron a la cárcel 6 meses sin ninguna prueba, fue un acto más de violencia vicaria».