Muere niño de 6 años por bala perdida en Tijuana. El pequeño niño jugaba con su hermanito en su casa de Tijuana cuando fue la víctima de una bala pérdida.

Una bala perdida a causa de una riña entre policías municipales y un delincuente en la colonia Mariano Matamoros en Tijuana cobró la vida del pequeño Yurem Abdiel de 6 años, quien jugaba en el patio de su casa junto con su hermanito de 4 años.

La bala impactó en el abdomen del pequeño Yurem, inmediatamente fue trasladado a una clínica particular que se encuentra en las inmediaciones, pero ya era demasiado tarde.

Yurem tenía apenas unos días de haber ingresado a segundo año de primaria y según cuentan su sueño era estudiar para ser trailero y así tener su propia compañía con muchos tráilers…

El aparente delincuente quedó tendido por un disparo en la cabeza en el lote baldío junto a la casa donde vivía el pequeño, junto al cuerpo quedó el arma con la que les disparó a los oficiales.

“Quiero la verdad, si fue ese malandro maldito o fueron los mismos policías que se les perdió la bala. Nadie me lo va a devolver, nadie, yo estoy segura, pero quiero justicia para quien mató a mi bebé y espero que así sea en el nombre de mi Yurem”.

Por su parte el presidente Municipal de Tijuana, destacó:

“Ojalá no sea cierto que ya falleció, pero sé que estaba herido, no me han confirmado lo otro, pero sí es muy lamentable y vamos a esperar que la Fiscalía deslinde responsabilidades”.