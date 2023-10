Omar Zúñiga – La tragedia de AMLO

TRAS LA VERDAD

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejando García Sepúlveda, pidió licencia para separarse del cargo por 6 meses. A su vez, el ladino, sin facultad alguna, solicitó a la Legislatura de su Estado que nombraran “gobernador interino” a su amigo el secretario de gobierno.

La mayoría legislativa del PAN y PRI, no le concedieron el capricho. Javier Navarro Velasco no será gobernador interino. García pidió que se quedara como encargado del despacho por 30 días su secretario de gobierno ¿Cómo para qué? Desde ya, Samuel García puede tapar o cubrir sus irregularidades. Salvo que su intención haya sido continuar gobernando por medio de su amigo: el secretario de gobierno. No le dieron gusto.

Surtirá efectos la licencia que le fue aprobada el próximo 2 de diciembre. Así que tiene poco más de un mes para generar problemas y corregir los abusos que esté cometiendo en el ejercicio del cargo de gobernador. Tapar su “cloaca”.

García amenaza con no dejar que el “PRIAN” se quede con el gobierno de Nuevo León, dado que la mayoría nombró al presidente del Poder Judicial, José Arturo Salinas Garza. Otro que no respeta el Estado de Derecho, me refiero al mentiroso gobernador ¿Coincidencia?

AMLO de inmediato le dio el “espaldarazo”, para después hacerlo su candidata: “bienvenido a la contienda”; dijo la señora. Los adelantados.

Samuel García se fue con todo en contra de la oposición, dejando a salvo a quien, se supone, debe vencer. No, el señor García está más interesado en bloquear al PAN, al PRI y al PRD. No cabe duda que Samuel es el esquirol del presidente López.

El sinvergüenza maneja “otros datos”. Asegura que el PRI tiene un rechazo del 80% en tanto que el PAN del 70% ¿Y Morena? Definitivamente creará otro frente de ataque en contra del Frente Amplio por México, haciendo el trabajo sucio a López Obrador; bueno, ya lo hace ¿Será por eso que al presidente le dio gusto la decisión de García?

Nadie le apuesta un solo peso a Movimiento Ciudadano, partido que abanderará al gobernador de Nuevo León. Según Dante Delgado Rannauro, dueño de MC, su partido está mejor posicionado que los partidos que conforman el Frente Amplio por México. Otro más que tiene “otros datos”.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se despidió de la política electoral. Así lo expresó en las redes sociales. Pronto saldrá el candidato de MC al gobierno de ese estado. Muchos le apostaban a Enrique Alfaro como aspirante a candidato a la Presidencia de la República; quien, de vez en vez, ha osado confrontar a López Obrador, lo que no hace su homólogo desde que es gobernador de Nuevo León. Alfaro no es tonto, no se lanzó al vacío y sin paracaídas.

Enrique Alfaro ha dado muestra de apoyar al Frente Amplio por México, aunque no se decide. Con la lógica natural de la política, está en contra del partido en el gobierno, a este es a quien hay que vencer. No como su compañero de partido y homólogo gobernador, Samuel García, quien está más preocupado por “golpear” a la oposición que al partido oficialista y al mismo fracasado gobierno federal. Definitivamente fuera de la lógica política.

Enrique Alfaro ha tirado la toalla electoral. No irá en busca de otro cargo de elección popular. Afirma que él si llegará hasta el final de su mandato al frente del gobierno de Jalisco.

Caso contrario al de Samuel García, quien en una entrevista afirmó que no dejaría el gobierno de Nuevo León, para ir en busca de otro cargo de elección popular ¡Les mintió a los neoloneses! Pidió licencia para, supuestamente, ir en busca de la Presidencia de la República. Por supuesto, no tiene ninguna posibilidad de triunfo en la elección del 2 de junio de 2024. Sin embargo, sí será el responsable de la “guerra sucia” desde la misma oposición. Es más, ya empezó su desgaste atacando a la oposición. Solo le falta aplaudir al gobierno de AMLO ¿Declinará en su momento en favor de la candidata del presidente? Todo es posible en el mundo de las traiciones: la política partidista.

García amenazó con no dejar el gobierno de Nuevo León al “PRIAN” ¿Acaso el nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia le representa la oposición? En su caso ¿Qué jugada intentará Samuel García? La facultad de designar al gobernador interino es expresa para la Legislatura de ese Estado ¿Entonces? ¿Acudirá al juicio de amparo? Seguramente recibiría un “garrotazo legal”.

Samuel García, legalmente no puede dejar al sucesor que le cuide las espaldas, carece de facultad, al igual que, como lo quiere hacer López Obrador.

Una vergüenza que le haya propuesto la ilegalidad a los legisladores de su estado. No tiene mayoría legislativa, así que se somete a la soberanía del Poder Legislativo. El “amlito” en acción. Las y los diputados no le cambiaron “una coma”; le cambiaron todo el libreto. Por lo pronto, perdió la primera batalla política con la oposición que gobierna los procesos legislativos. No le queda más que despotricar.

Samuel García ya cerró filas con AMLO. Mas carece de poder legal para obligar a cambiar la decisión a las y los diputados de oposición, por cierto, mayoría del PAN y del PRI. La Legislatura neolonese enviará el decreto correspondiente ¿Será ahí cuando García se niegue a firmar y promulgar el decreto? Generaría un problema constitucional de gobernabilidad en su estado. Puede cometer delito por desacato al incumplir con la promulgación y publicación del decreto.

Por Héctor Parra Rodríguez

