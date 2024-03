OPLE Veracruz presente en la Feria Internacional de la Orquídea 2024 de Coatepec

Cotaxtla, Ver.- El candidato al Senado de la República por la coalición «Fuerza y Corazón por Veracruz», Miguel Ángel Yunes Márquez, visitó el municipio de Cotaxtla, donde se comprometió a trabajar desde el Senado para fortalecer el sistema de salud para que los veracruzanos tengan servicios de calidad.

Durante su discurso, Yunes Márquez destacó la crisis situación del sistema de salud en Veracruz, denunciando la escasez de medicamentos y la falta de insumos básicos en los centros de salud, clínicas y hospitales de la entidad.

«Cuando estos de MORENA defienden la famosa Cuarta Transformación, yo les pregunto donde están los servicios de salud como los de Dinamarca que prometieron; no saben cuánta gente me he encontrado qué sé rompieron el brazo o una pierna y qué no los pudieron operar porque no habían los clavos, tenían que comprarlos y éstos cuestan mas de 20 mil pesos”, subrayó.