Otro revés a ministra Yasmín Esquivel; «plagió» tesis de doctorado: El País

México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, plagió su tesis de doctorado en Derecho, según revela una investigación de El País.

El diario español halló que 209 de las 456 páginas de la tesis presentada por Esquivel Mossa para convertirse en doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac coinciden con trabajos publicados anteriormente por 12 personas.

Foto: Quadratín Guerrero

El contenido plagiado en la tesis Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa corresponde, entre otros, a un exrector de la UNAM; un exministro español de Cultura; un expresidente del Tribunal Supremo de España; e inclusive a un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

José Manuel Rodríguez Uribes, exministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, reconoció en la tesis de la ministra mexicana una reproducción textual y literal de su texto Rousseau y los derechos humanos, publicado en la obra Historia de los derechos fundamentales.

«En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corta y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente. Lo he visto enseguida. No es una cuestión sutil. Lo ha hecho de una manera muy burda”, afirmó a El País.

El jurista e investigador mexicano Miguel Carbonell también reconoció un copy-paste de varias páginas de su libro Los derechos fundamentales en México en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Foto: Diario del Sur

«Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto.

«Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo”, condenó, también en entrevista con el diario español.

El análisis realizado por El País a la tesis de doctorado de la ministra Esquivel Mossa arroja que el proyecto presentado contiene un 46.5 por ciento de plagio al no citar a los verdaderos autores.

«No se puede considerar un error de citación porque es un patrón de utilización de ideas y párrafos completos de otros libros. Yo lo consideraría un texto de plagio, no es un texto de autoría propia, no debería poder ser evaluado”, indicó un académico especializado en Derecho que prefirió no revelar su identidad.

Yasmín Esquivel presentó su tesis de doctorado en 2008, obteniendo el voto aprobatorio de siete sinodales quienes dijeron reconocer la originalidad del trabajo y sus aportes al campo del Derecho.

De esta forma, Esquivel Mossa recibió en junio de 2009 el título de posgrado y meses después su cédula profesional de doctora en Derecho.

Foto: Infobae

Actualmente la ministra de la SCJN es investigada por el presunto plagio de su tesis de licenciatura en Derecho; sin embargo, debido a un amparo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no puede pronunciarse respecto a la resolución.

Yasmín Esquivel sostiene su inocencia y autoría original de su tesis de licenciatura al apuntar que “tengo una carrera impecable” y “nada de qué avergonzarme”.

Con información de El País