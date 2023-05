Pacientes denuncian falta de aire acondicionado en IMSS del Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.– Familiares y pacientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la avenida Cuauhtémoc del Puerto de Veracruz, denuncian la falta de aire acondicionado en el hospital, situación que ha traído varios problemas a los enfermos.

Los afectados señalan que el aire acondicionado lleva semanas sin funcionar, por lo que piden a las autoridades pertinentes solucionar el problema.

Es de mencionar que, durante los últimos días han aumentado las temperaturas en la ciudad de Veracruz, por lo que al estar encerrados en el hospital les ha resultado insoportable el recibir un tratamiento o esperar a sus familiares enfermos.

Uno de los problemas se dio con un paciente que se encuentra internado en el tercer piso de cirugía, al cual ya le han salido “ronchas” en la piel a causa del calor y de estar acostada.

“Llega la supervisión y no hace caso y dicen que no hay quejas de parte de los pacientes, y quizá por temor no lo hacen. Que esa queja, debe quedar con las encargadas de recibir quejas”.