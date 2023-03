Padres de familia denunciaron a directora del COBAEV 32

Coatzintla, Ver.– Padres de familia del COBAEV 32 del municipio de Coatzintla, denunciaron a la directora del plantel educativo María Isabel Gutiérrez Meléndez, a quien señalan de presuntamente solapar actos de acoso al interior del centro educativo, de poner el riesgo la educación de los alumnos y abandonar sus funciones.

los padres de familia aseveran que la directora no ha realizado una buena labor a cargo del plantel, «tristemente vemos la decadencia de la escuela; comenzando por la parte económica que deja mucho que desear, porque nunca han citado para entregamos cuentas y, peor aún, no conocemos a quienes conforman la Sociedad de Padres de Familia», expresaron.

Derivado de la misma situación, el plantel presenta diferentes carencias como: puertas que se están cayendo o no tienen chapa, alcantarillas destapadas, falta de pupitres debido a la sobrepoblación de alumnos, nadie hace el aseo adecuado en salones debido a que no hay conserje, pues afirmaron que la directora indica que no alcanza para pagarles, por lo que los alumnos deben encargarse de las labores de limpieza e higiene de los salones y áreas comunes en lugar de llegar a estudiar.

Con respecto a lo académico, han optado por llevarse a cabo actividades extracurriculares a las cuales se les da prioridad sobre las clases, destacaron que en varias ocasiones los profesores solo pasan lista y retiran a los alumnos de las aulas, y en temporada de exámenes «les cargan la mano con tareas y proyectos que a todos les urge entregar y que a veces ni califican».

Expresaron qué lo verdaderamente preocupante es que ya se han registrado ñ casos de acoso al parecer perpetrados por el personal docente, pero en lugar de suspender al responsable, en Io que se desahogan pruebas, la directora solo Io cambia de turno y le delega otras actividades; actos que no salvaguardan la integridad de sus hijos y que, evidentemente los continúa poniendo en riesgo.

También subrayaron que la institución necesita renovarse, para adoptar nuevas medidas que ayuden al optimo aprovechamiento escolar, para ello solicitaron que se convoque a junta general de padres de familia, para buscar una solución ante tantas anomalías que se observan día con día.

Por Isaac Carballo Paredes