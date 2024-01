Para supervisar a personal, recorre SSP Delegaciones y Comandancias de la zona norte del Estado

Xalapa, Ver.- El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló al Juez de Control Federal, Gustavo Stivalet Sedas, de absolver al ex Gobernador Panista, Miguel Ángel Yunes Linares y a algunos de sus ex colaboradores en el presunto fraude del Sistema de video vigilancia en el Estado.

García Jiménez lamentó que la justicia no se aplicara, pues a pesar de ser varios los denunciados, la Fiscalía General de la República, únicamente vinculó a proceso a Guillermo Moreno Sentíes, ex Jefe de la Unidad Administrativa en la SSP durante la pasada Administración, por el desvió de 80 mdp.

“Así se las gasta la Justicia Federal”, declaró el Mandatario ante la aparente absolución para Miguel Ángel Yunes Linares, ex Gobernador del Estado; Jaime Téllez Marié, ex Secretario de la SSP; Juan Carlos “N” quien también fue Jefe de la Unidad Administrativa en dicho Bienio, así como a Adrián «N” y Luis Francisco “N”, ex Tesorero y ex Subdirector de Operación Financiera, respectivamente, en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.

Dijo que fue hasta enero de 2022, que el Juez atendió la denuncia presentada desde el 2019 ante la FGR por un Daño Patrimonial de 349 millones de pesos derivados de un contrato de 1,100 mdp para la instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia que debió ejecutar la empresa Comtelsat S.A. de C.V.

“Se logró justificar que hubo corrupción, pago indebido, etcétera y por lo tanto Daño Patrimonial por ese monto de 349 millones relativo al proyecto de adquisición, suministro, electrificación, instalación y puesta en operación del Sistema de circuito cerrado de televisión, es decir las cámaras, el Sistema de videovigilancia en el Estado de Veracruz” explicó.

El Mandatario Estatal, también expuso que fue hasta el 2022 cuando se realizó la Audiencia de Vinculación a Proceso contra Guillermo “N”, sin embargo, el Juez de Control Federal, Gustavo Stivalet, únicamente decidió vincularlo por un monto de 80 millones de pesos.

“Dejó fuera a otros y sólo decidió vincularlo a él y además, sólo por un monto mucho menor”

Cuitláhuac García , señaló además que el pasado 28 de noviembre, fecha en la que estaba programada la Audiencia Intermedia, Stivalet Sedas, sin justificación aparente difirió la Audiencia “señalando que no había condiciones para llevar a cabo la misma, según su criterio”, reprogramándola para el próximo 12 de marzo.

En rueda de prensa, el Gobernador del Estado, dijo que tras su reciente visita al TRIJAEV corroboró que, además de la vía penal, en dicho Tribunal hay una carpeta administrativa que da seguimiento al caso y en el que hay varios responsables señalados, por ello pidió a los Magistrados a que se distingan por un actuar apegado a la ley.

Por: Héctor Juanz