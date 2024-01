Parlamento Veracruz.

por: Juan Javier Gómez Cazarín*

Más de un año después de la constitución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la legalidad del proceso legislativo del que surgió este órgano autónomo.

Sin duda, un tema para celebrar en Veracruz, donde ahora contamos con un Trijaev sin el menor cuestionamiento jurídico a su existencia y funcionamiento. Y esa certeza jurídica también se transmite a sus resoluciones, al provenir éstas de una institución sólidamente fincada en sus cimientos constitucionales.

El tiempo suele desgastar la memoria. Y más de un año y medio después, conviene refrescar la memoria de por qué propuse –fue iniciativa mía- en mayo del 2022 la desaparición del antiguo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Resulta –acuérdense- que teníamos uno de los tribunales administrativos más ineficaces del país. Y conste que “ineficaz” es la palabra elegante para decir que era flojo. Para muestra: en Semana Santa cerraban el Tribunal y se iban de vacaciones sin dejar guardias, mientras el Tribunal Superior de Justicia dejaba a tres magistrados pendientes para sacar cualquier urgencia que se presentara.

La productividad del antiguo Tribunal era de 54 por ciento –asuntos recibidos contra asuntos resueltos-, mientras que en Jalisco y la Ciudad de México, por citar ejemplos, la productividad era de 73 y 90 por ciento, respectivamente.

Por eso, es de reconocer el trabajo de la defensa jurídica que se hizo desde el Congreso del Estado para atacar con argumentos y con sustento legal la Controversia Constitucional presentada por un exmagistrado. La Dirección y la Subdirección Jurídica, así como la Jefatura de Amparos y el Consejero de la Judicatura, representante del Poder Legislativo, hicieron un gran trabajo.

Producto de esa defensa legal, la Suprema Corte nos ha dado la razón y en Veracruz tenemos el Tribunal administrativo que nos merecemos.

Ahora hay una sala especializada en temas de corrupción –este Tribunal es encargado de inhabilitar funcionarios-, así como salas regionales en Coatzacoalcos y Tuxpan.

Vamos a estar pendientes de los resultados de Trijaev, que en su primer año de existencia va muy bien. El pueblo veracruzano merece justicia de calidad.

Pd.- Este domingo en Coatepec le gané el desafío de correr 10 kilómetros al Notimemes, Chava Muñoz, quien no me vio ni el polvo. Y nomás para no perder el ritmo, esta semana me corro otro medio maratón.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.