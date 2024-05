Pavoroso Incendio de Pastizal en Rancho Palmas

• ’’Es un fraude electoral comprar votos, es más, es un delito.Salgamos a votar masivamente el 2 de junio . No se deje comprar su voto, sobre todo que no entregue credenciales de elector’’, puntualizó

Durango, Durango .-’’Vamos a ganar, solamente que salgamos a votar todos y todas libremente’’, aseveró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) durante un encuentro con medios de comunicación en Durango, donde hizo un llamado a las y los habitantes de esta entidad a no caer en la compra del voto y a no entregar la credencial de elector, esto con la finalidad de lograr un triunfo avasallador el próximo 2 de junio. Luego de que candidatos de la 4T al Senado de la República, así como a Diputaciones Federales por Durango acusarán que durante este proceso electoral los partidos políticos del neoliberalismo en esta entidad han comenzado con prácticas para la coerción del voto, Claudia Sheinbaum reiteró la convocatoria a defender la democracia en las urnas.’’Es un fraude electoral comprar votos, es más, es un delito, entonces, de que ellos quieren comprar votos, que está en su ADN, estos mecanismos de coerción o compra del voto, pues está en su ADN. Por eso es ese llamado a que salgamos a votar masivamente el 2 de junio, la garantía siempre de nuestro triunfo es que la diferencia entre nosotros que somos el primer lugar y el segundo lugar sea muy amplia, como fue en el 2018, de tal manera que no haya absolutamente nada que pueda cuestionar nuestro triunfo y al mismo tiempo a la ciudadanía que no se deje comprar su voto, sobre todo que no entregue credenciales de elector porque ese el nuevo mecanismo’’, puntualizó.Durante su mensaje a los medios de comunicación locales y nacionales presentó su proyecto para impulsar el desarrollo de Durango, la cual consiste en la creación de un Polo del Bienestar en esta entidad que forme parte de los 100 parques industriales que se harán durante su sexenio para impulsar el crecimiento de todo el país gracias a la Estrategia Nacional de Relocalización y Desarrollo Nacional de su Proyecto de Nación. ’Lo que queremos con cada uno de estos Polos de Bienestar es el objetivo de llegar a desarrollar 100 parques industriales nuevos. México tiene 425 parques industriales y el objetivo es que en los próximos seis años podamos hacer otros 100 parques industriales, planeados, organizados que nos permitan resolver los problemas de agua de abastecimiento de energía eléctrica, pero no solo eso, del bienestar de las y los trabajadores que van a trabajar en estos Polos del Bienestar, el objetivo es que haya buenos salarios, que haya vivienda, que haya acceso a escuelas, acceso a la salud, entonces así podemos hablar de desarrollo con bienestar y sustentabilidad’’, aseveró.Sin embargo, aseguró que para lograr que los Polos del Bienestar logren su objetivo también es importante hacer inversiones estratégicas como o en la conectividad del estado, por lo que anunció más apoyo para construcción, mejoramiento y ampliación de proyectos carreteros.’En los 100 puntos de nuestro programa estamos hablando de nuevas carreteras y de la rehabilitación de carreteras desde las carreteras rurales hasta las carreteras de acceso controlado y de casetas, entonces vamos a apoyar a Durango porque requiere desarrollo, no solo es traer la inversión, sino la infraestructura que tiene que acompañar a la inversión’’, agregó.Asimismo, destacó que para Durango la Cuarta Transformación también significa continuar fortaleciendo las presas del estado para incrementar el abasto de agua, la cual es una de las actuales problemáticas de la entidad por la sequía intensa de los últimos meses.Claudia Sheinbaum también compartió su estrategia de seguridad, basada en cuatro ejes, Atención a las Causas, Más y Mejor Guardia Nacional, Inteligencia e Investigación y Coordinación entre gobiernos e instrucciones para lograr seguir erradicando la violencia que aún se vive en algunas partes del país ’’Nosotros no vamos a declarar guerras eso ya lo probó el país y eso no sirve para nada,al contrario genera mucha más violencia, nosotros lo que vamos hacer es una estrategia de cuatro ejes, que tiene como objetivos atender a las causas y al mismo tiempo disminuir la impunidad’’, enfatizó.Finalmente, en sus primeras horas de visita por el norte del país durante este martes, Claudia Sheinbaum recalcó que en su gobierno la relación con Estados Unidos seguirá siendo de fraternidad, pero defendiendo siempre el bienestar de los mexicanos y mexicanas sobre todas las cosas, tal y como lo ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador. ’’Ahora hay una relación de iguales, hay diálogo de alto nivel, con un esquema que se llama Entendimiento Bicentenario y hay diálogo de alto nivel en temas de seguridad, tráfico de droga en términos de los que a nosotros nos interesa’’, compartió.En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de los candidatos al Senado de la República Lilia Margarita Valdez Martínez y Gonzalo Yáñez; así como los candidatos a diputaciones federales, Martha Olivia García Vidaña, por el distrito 1; Betzabé Martínez Arango, por el distrito 2; Gerardo Villarreal Ríos, por el distrito 3; Primitivo Ríos, por el distrito 4 y Marina Vitela, Candidata a Diputada Federal Plurinominal.