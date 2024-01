Pemex ha duplicado la producción de gasolinas bajo la gestión del presidente López Obrador: Octavio Romero Oropeza

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en su testamento político ordenará que no se le ponga su nombre a ninguna calle, colonia o incluso que no se le coloque algún monumento en su honor.

Dicha aseveración del mandatario mexicano ocurrió este jueves a pregunta expresa de qué opinaba sobre la proclamación del Ayuntamiento de Motul, en Yucatán, de declararlo “héroe nacional“.

“Pues yo respeto mucho a la gente de Motul, de Yucatán, de todos los pueblos, y la gente estaba muy contenta ayer en Motul”, declaró.

“¿Cómo no van a estar contentos si en esa tierra nació un gran dirigente, Felipe Carrillo Puerto, un gran líder social, defensor de las mujeres y defensor de los mayas. Llegó a decir ‘lo mejor de Yucatán son los mayas’, y otras cosas, por eso este año es el de Felipe Carrillo Puerto”, agregó.

«Yo tengo en mi testamento, y a lo mejor lo voy a hacer público antes de irme, mi testamento político, de que no quiero que le pongan nombre, que no le pongan mi nombre a ninguna calle, a ningún parque, que no me hagan ningún monumento, que no le pongan mi nombre a ningún ejido, a ninguna colonia, a nada”, dijo.