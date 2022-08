Persisten llamadas de broma a PC Poza Rica

Poza Rica, Ver. – Janeth Ramírez Aquino funge como la nueva directora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, en sustitución de Karla Sequera, quien renunció de manera voluntaria hace poco más de 2 semanas.

La noticia la confirmó el alcalde Fernando Luis Remes Garza, quien indicó que la nueva funcionaria tiene toda la capacidad de realizar la labor, que se ha posicionado como una de áreas más importantes de la actual administración, pues tiene el acercamiento directo con los ciudadanos.

Foto: Isaac Carballo Paredes

«Teníamos un poco de disturbio con la anterior, (…) cuando uno no puede con el cargo se tiene que ir, y ella vino a presentar su renuncia, un servidor la puso y yo no la quité, y ella vino a presentar su renuncia», dijo el alcalde Fernando Luis Remes Garza.

Destacó que con la renuncia de Karla Sequera, el alcalde afirmó que no solicitó explicaciones, «no necesito que me expliques pues si tu vienes a renunciar, es porque no has dominado a tu equipo y sacar adelante tu trabajo, esa es la verdad», afirmó.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Karla Segura viene a dar continuidad al trabajo que ha se venía realizando en la presente administración, enfatizando el apoyo a los ciudadanos que realmente necesitan un apoyo social y que se acercan a las instalaciones del Ayuntamiento a solicitarlo.

Por Isaac Carballo Paredes