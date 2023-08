Pide CANACAR cambio de director de ASIPONA

Veracruz, Ver.- El presidente de la CANACAR delegación Veracruz, Luis Exsome Zapata, pidió que debido a los malos resultados el director de la ASIPONA, Almirante, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, debería ser destituido de su cargo.

El también presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Veracruz, dijo que uno de los grandes problemas que afrontan son los retrasos en la remodelación del Recinto Portuario, y esto se debe a que el Mando Naval no tiene una visión comercial.

«Mira, sí veo avances, sin embargo, porque también lo conozco un poquito al tema de la construcción, no creo que vayan a llegar a diciembre, no por lo que veo, ya la próxima semana empieza septiembre, entonces nos queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre, entonces nos quedan tres o cuatro meses, si le echan ganitas a lo mejor».

«Pero conociendo como se mueven, con los nuevos mandos, que su enfoque no es perfectamente al tema comercial, pues puede ser que no. Entonces, a lo mejor lo que haría falta para reforzar la estrategia, porque a nosotros nos importa el tema comercial también, a lo mejor ya lo que falta es traer alguien como director de la ASIPONA que tenga una visión más comercial y que ayuda al movimiento portuario (…) sí, yo creo que sí, porque cuando un entrenador en un equipo de fútbol los resultados no se dan, cambian al entrenador», expuso.