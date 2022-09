“Poder Judicial está mal y le hace falta una reforma”: AMLO

México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter contra el Poder Judicial en nuestro país, del cual detalló que “sí está mal” y que le hace falta una verdadera reforma.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador criticó el actuar del juez juez Samuel Ventura Ramos, por las liberaciones de implicados en el Caso Ayotzinapa, las cuales ya acumulan 120 sentencias absolutorias.

“Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia, y porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público, ya con eso voy a resolver, dejar en libertad a un presunto delincuente, por qué no se repone el procedimiento, ¿qué no es juez?, ¿qué no teje que ver con la justicia?, ¿quién lo nombró?, ¿por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero lo atiende un juez de Tamaulipas, pero ademas en la frontera y que vive en los EE.UU.?”, indicó.