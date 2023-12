Por falta de energía eléctrica, vecinos se manifiestan en Carretera Federal Veracruz – Xalapa

Xalapa, Ver.- Tras afirmar que Carlos Juárez Gil está haciendo un buen papel al frente de la Secretaría de Gobierno, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que será ratificado como Titular de esta Dependencia en la que funge como encargado de despacho desde la salida de Eric Cisneros Burgos.

De esta forma descartó que regrese Eric Cisneros quien dejó el cargo el pasado 13 de octubre para participar en el proceso interno de Morena como aspirante a Coordinador de la Cuarta Transformación en Veracruz.

En su conferencia de prensa este lunes Cuitláhuac García Jiménez dijo que como «un gesto» platicará con el ex secretario en próximos días.

«No he podido platicar con él, apenas hace unos días sí crucé información por WhatsApp. Me comuniqué con él, de que estaba bien, sí había tenido un problema de salud, va saliendo adelante, me dijo y quedé de verlo».

Explicó que la reunión con Cisneros Burgos se ha retrasado, pero reiteró que él algún momento tendrán que reunirse personalmente:

«Le dije espérame para que te pueda ver en otras condiciones y también se me atravesaron las salidas y he tenido que mover la agenda debido a que se me ha convocado a nivel nacional y eso me ha ido retrasando entrevistarme con él. En algún momento me tendré que reunir con él. Está atendiendo asuntos personales».