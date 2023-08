Prevalecen las lluvias en gran parte del territorio mexicano, este viernes

Acapulco, Gro.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, contrató “a uno de los brazos derechos” del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable en febrero pasado por narcotráfico en Estados Unidos.

En la conferencia matutina realizada en Acapulco, en el estado de Guerrero, López Obrador se refirió a la contratación de Ricardo Márquez Blas, quien estará a cargo de la administración, seguridad y logística en la SCJN.

“Ya les voy a dar la información, porque yo tengo que andar ahí pidiéndole a la gente que me ayude. Ya no hay espionaje, nada más inteligencia, y nada más me ayuda la gente, que es la que me informa; los trabajadores al servicio del Estado, los mismos trabajadores del Poder Judicial, que esos no son tratados como los de arriba, porque llegan a ganar hasta 700 mil pesos mensuales, se dan cuenta y no están de acuerdo con los abusos”, puntualizó.