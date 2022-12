Previo al informe en Camarón de Tejeda, ciudadanos sacan volantes en contra del alcalde

Veracruz, Ver.- El presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia reconoció que desde hace muchos años se necesitan rompeolas en el bulevar de Veracruz, aunque resaltó que ésta situación es un tema que debe de analizar la autoridad federal, no tanto la municipal.

Tras los últimos acontecimientos ocurridos, donde se rompió parte del muro del bulevar de Boca del Río, el empresario turístico reconoció la labor que pretende realizar el alcalde boqueños, Juan Manuel Unánue Abascal.

«Es una área donde pega muchísimo el mar y lo hace las 24 horas, cuando hay ‘nortes’ pues se nota, pero cuando no hay ‘nortes’ pues también las olas son constantes y están golpeando, entonces sí que bueno que el alcalde lo esté tratando desde ahorita, que no es un tema que haya afectado a alguien en este momento, a adelantarse y prevenir, que no sea como ‘niño ahogado tapo el pozo’, tapemos el pozo antes de que pueda pasar cualquier cosa».