Productores de amapola en México no son como los muestra Netflix: Yael Martínez

Veracruz, Ver.- El fotógrafo documental mexicano, Yael Martínez, mencionó que en el extranjero se estigmatiza el narcotráfico en México, quizá por las series que presenta la plataforma de streaming Netflix; sin embargo, en su trabajo con comunidades originarias productoras de amapola en la sierra de Guerrero, busca visualizar la verdadera situación de estos productores.

El fotoperiodista mencionó que para realizar este trabajo hubo una negociación previa con las comunidades, para que estas le permitieran llegar a los puntos de trabajo y poder documentar su día a día.

«México es el tercer lugar en producción de heroína, y esta problemática ha generado mucha violencia en el país, y de alguna forma también se ha estigmatizado y violentado mucho a las comunidades originarias, que básicamente tienen esta labor de producir la flor, pero siguen siendo violentadas y digamos son comunidades muy desoladas».

«Algo que a mí me interesaba era precisamente tratar de romper esos estigmas, sobre todo porque he tenido la posibilidad de salir mucho fuera de México, y digamos hay un gran estigma en cuanto a la producción de droga en el país, y digamos como romper esas ideas de, ya sabes, del narcotráfico y Netflix, y como viven la gente que está vinculada al narcotráfico», expresó.

Finalmente, Yael Martínez, quién se encuentra participando en el Festival Internacional de Fotografía «Mirar Distinto» en el puerto de Veracruz, aseguró que tras visualizar la situación de las comunidades originarias en la sierra de Guerrero, se puede entender porque es inevitable trabajar en la plantación de amapola.

«Yo creo que la pobreza, no hay acceso, muchas de esas comunidades no tienen ni siquiera luz eléctrica, estamos hablando… o sea llegas y parece que estamos 100 años atrás en el tiempo, y entonces te das cuenta también que no pueden solamente vivir ahora en este sistema económico de sembrar maíz», culminó.

Por Alejandro Ávila