Propone Maryjose Gamboa reducción de cuotas de peaje en temporada vacacional y fines de semana largos

Ciudad de México. – La Diputada Federal, Maryjose Gamboa Torales, presentó ante la Concanaco Servytur una Iniciativa para modificar el Artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con la finalidad de reducir la cuotas de peaje durante periodos vacacionales o de fines de semana largos.

Durante la reunión del Consejo Directivo del organismo empresarial, en la Ciudad de México, dijo que este proyecto está pensado, sobre todo, para fomentar el turismo nacional e internacional al interior del país.

El esquema contempla dicha reducción en los destinos turísticos que se apeguen a la temporada; es decir, un ejemplo sería que en Semana Santa fuera implementado en las ciudades que cuentan con alguna de las 440 playas mexicanas y en invierno en los municipios con pueblos mágicos u otras atracciones.

Señaló que México es uno de los países con el mayor Producto Interno Bruto (PIB) aportado por el sector turístico; “el promedio es de 4.2% en los demás países y México ha llegado al 8.8. En la pandemia llegó al 6.7%, pero sigue estando muy por encima de los demás países”.

Y al ser el sector turístico un elemento muy importante en el PIB nacional, agregó, se tienen que tomar las medidas necesarias para presentar una Iniciativa que defienda un presupuesto en el que se involucren los municipios turísticos y los comercios que dependen de ellos.

También explicó que la reducción de las cuotas de peaje solo es la primera parte de la Iniciativa, pues la segunda está basada en la recuperación del Consejo de Promoción Turística, función que ahora ocupan los consulados.

“El origen de los consulados es otro, no es fomentar el turismo. Entonces, darles una tarea para lo que no están habilitados, para lo que no fueron creados, es ponerles una facultad que no pidieron, que no pueden llevar y que no nos beneficia en lo absoluto”.